YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

26.10.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Denizde kaybolan M.B'yi arama çalışmalarını sürdüren ve herhangi bir sonuç alamayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını, sabah devam etmek üzere durdurdu.

Mürefte Limanı açıklarında karaya oturan römorköre yardım için giden bot, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuştu. Bottaki M.A. ve M.B. denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu denizde M.A'nın cansız bedenine ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir il onu konuşuyor! Araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyorBir il onu konuşuyor! Araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyor
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Tekirdağ'da tek katlı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendiTekirdağ'da tek katlı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:59
İkindi
15:53
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Gülsen Eczanesi
Suleymanpasa
Perizat Eczanesi
Suleymanpasa
Seyran Eczanesi
Suleymanpasa
Şenda Eczanesi
Suleymanpasa
İlhan Eczanesi
Kapakli
Kızılpınar Eczanesi
Cerkezkoy
Özkan Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.