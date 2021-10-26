Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Denizde kaybolan M.B'yi arama çalışmalarını sürdüren ve herhangi bir sonuç alamayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını, sabah devam etmek üzere durdurdu.

Mürefte Limanı açıklarında karaya oturan römorköre yardım için giden bot, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuştu. Bottaki M.A. ve M.B. denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu denizde M.A'nın cansız bedenine ulaşmıştı.

