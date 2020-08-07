Tekirdağ’da büyük korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen korona virüsü denetimleri, Tekirdağ genelinde olduğu gibi merkez ilçe Süleymanpaşa’da da gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında Süleymanpaşa genelinde kafeler, alışveriş merkezleri, semt pazarları ve tüm esnaf salgın tedbirleri kapsamında denetimden geçirildi. Ağırlıklı olarak insanların etkileşim içerisinde olduğu kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerde vatandaşlara korona virüse karşı bilinçli davranılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün de aktif olarak yer aldığı denetimlere Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal da katıldı.

