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  4. Tekirdağ'da çaldığı otomobille kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da çaldığı otomobille kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı

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15.05.2024 10:31
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldığı otomobile sahte plaka takıp kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan G.A'nın otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çalanların A.K. ve U.A. olduğunu tespit etti.

Sahte plaka takıldığı belirlenen otomobil, Çorlu ilçesinde ekiplerin kovalamacası sonucu durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çalınan otomobil sahibine teslim edildi, diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Tekirdağ Otomobil hırsızlık jandarma

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