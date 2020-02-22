YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da çalındıktan sonra bulunan deprem kayıt cihazındaki veriler kurtarıldı

Tekirdağ'da çalındıktan sonra bulunan deprem kayıt cihazındaki veriler kurtarıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alp: - "Cihazların kaydettiği verilerde hiçbir eksik yok. Cihazlar bakımda. Onları başka eksik yerlere kanalize etmeye çalışacağız. Onların yerine başka cihaz koymayacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Alp, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çalındıktan bir süre sonra bulunan deprem kayıt cihazlarındaki verilerin kurtarıldığını bildirdi.

Doç. Dr. Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır TÜBİTAK iş birliğinde, Alman bir grup ve İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde proje çalışması yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında ilçedeki kırsal bir alana iki deprem kayıt cihazı yerleştirdiklerini belirten Alp, "O bölgede Ganos fayının 1912'den beri aktivitesi yok. Herhangi bir deprem üretmiyor. Gaziköy'den Saroz'a kadar uzanan bir fay var. Biz iki ayda bir bölgeye gidip cihazların kaydettiği verileri alıyorduk. Bu cihazlarla o fay hattını dinliyorduk." dedi.

Yaklaşık 3 hafta önce bölgeye gittiklerinde cihazların yerinde olmadığını gördüklerini, bunun üzerine jandarmaya haber verdiklerini anlatan Alp, "İstemediğimiz bir olay oldu, deprem kayıt cihazları çalındı. Sağ olsun jandarma olayı hızlı şekilde çözdü. Kayıt cihazlarımız bulundu ve bize teslim edildi. Cihazlardaki verilerimizi kurtardık. Orada farklı türde deprem kayıt cihazları, akü ve güneş paneli vardı. Bunların hepsini çalmışlardı. Olay büyüyünce çalan kişiler bunları sağa sola atmış. Jandarma cihazları atıldıkları yerlerde buldu ve bize teslim etti. Cihazların kaydettiği verilerde hiçbir eksik yok. Cihazlar şu anda bakımda. Onları başka eksik yerlere kanalize etmeye çalışacağız. Onların yerine başka cihaz koymayacağız." diye konuştu.

- Olay

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü yetkilileri, Şarköy ilçesinde bölgedeki depremleri kaydetmek için yerleştirdikleri cihazların çalındığını fark edip durumu jandarmaya bildirmişti.

Jandarma ekipleri, cihazların üzerindeki GPS'leri takip ederek cihazların Yeniköy Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etmiş, olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve S.Y. tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
cihaz Deprem kayıt Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:29
İkindi
16:28
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

İnan Eczanesi
Kapakli
Ilgaz Eczanesi
Cerkezkoy
Bahçelievler Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Doğuş Eczanesi
Malkara
Ersöz Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

‘UMKE ile Afetlere Hazırlık’ projesi destek almaya hak kazandı

‘UMKE ile Afetlere Hazırlık’ projesi destek almaya hak kazandı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

Amatör ligde stadın dışından atılan taşlarla bir futbolcu yaralandı

Amatör ligde stadın dışından atılan taşlarla bir futbolcu yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.