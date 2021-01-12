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Tekirdağ’da ÇED çalışmalarında 444 bin 655 lira ceza

12.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilen yatırımların toplam proje bedeli 1 milyar 743 milyon 744 bin 974 TL olarak açıklanırken, ÇED Gerekli Değildir/ÇED Olumlu Kararı almadan faaliyete geçen ve taahhüt ihlali yapan 14 işletmeye toplamda 14 işletmeye 444 bin 655,83 TL idari para cezası uygulandı.Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde, Tekirdağ’da faaliyet gösteren işletmelerle ilgili 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, 53 adet ÇED Gerekli Değildir Belgesi, 5 adet ÇED Gereklidir Kararı ve 264 adet ÇED Kapsam Dışı görüşü verildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilen yatırımların toplam proje bedeli 1 milyar 743 milyon 744 bin 974 TL olarak açıklanırken, ÇED Gerekli Değildir/ÇED Olumlu Kararı almadan faaliyete geçen ve taahhüt ihlali yapan 14 işletmeye toplamda 14 işletmeye 444 bin 655,83 TL idari para cezası uygulandı.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde, Tekirdağ’da faaliyet gösteren işletmelerle ilgili 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, 53 adet ÇED Gerekli Değildir Belgesi, 5 adet ÇED Gereklidir Kararı ve 264 adet ÇED Kapsam Dışı görüşü verildi. ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilen yatırımların toplam proje bedeli 1 milyar 743 milyon 744 bin 974 TL olarak açıklandı.
“ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadan yatırıma başlanan/kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu’nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin ’a’ bendi) gereğince durduruluyor. Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin ’e’ bendi uyarınca idari para cezası uygulanıyor. ÇED Raporunda veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise yönetmeliğin 19. maddesinin ’b’ bendi gereğince (Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin ’e’ bendi uyarınca) idari para cezası uygulanıyor.
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi ’e’ bendi gereği, yönetmeliğe tabi olduğu halde, ÇED Gerekli Değildir/ÇED Olumlu Kararı almadan faaliyete geçen 8 adet işletmeye proje bedelinin yüzde 2’si oranında 119 bin 660,83 TL, ayrıca taahhüt ihlali yapan 6 adet işletmeye de 324 bin 995 TL olmak üzere toplamda 14 işletmeye 444 bin 655,83 TL idari para cezası uygulandı.

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