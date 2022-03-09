Tekirdağ'da cep telefonu gasbeden 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde 2 kişinin gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin B.V. ve M.Y. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler ilçe merkezinde yakalandı, gasbedilen telefonlar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

