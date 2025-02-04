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Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

AA AA
04.02.2025 14:08
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Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sert rüzgar nedeniyle balıkçıların mecburen paydos ettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların, kıyıya karides, istavrit ve mezgitle dönmesini ümit ettiklerini belirtti.

Kentte poyrazın cumaya kadar etkili olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz poyraz

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:29
İkindi
16:11
Akşam
18:37
Yatsı
19:59
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