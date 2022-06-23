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Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

23.06.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö'nün kullandığı 34 BD 2540 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yakuplu Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesinde, kazanın araca giren arı yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi.

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