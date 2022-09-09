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Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

09.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

N.K'nin kullandığı 22 FB 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deveci Mahallesi yol ayrımında yön tabelasına çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü N.K. ile otomobilde bulunan A.Ö, D.E, S.E, E.K, ve E.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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