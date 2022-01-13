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Tekirdağ'da ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı

13.01.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malkara ilçesinde ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtları ekiplerce temizlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Malkara ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla temizlendi.

Tekirdağ Büyükşehir ile Malkara Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Belediye ekipleri ve esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Hayrabolu

Hayrabolu ilçesinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, kar yağışının başlamasının ardından ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

İnan, ilçe sakinleri ile sürücülerden, soğuk havada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli olmalarını istedi.

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