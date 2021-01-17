Tekirdağ'da eşiyle tartışırken olay yerine gelen polise saldıran kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi polise hakaret ettiği ve saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir çiftin kavga ettiği ihbarı üzerine adrese gitti.

Çifti sakinleştirmeye çalışan polis ekibi, S.Ç'nin hakaret ve saldırısına uğradı.

Eşi N.Ç'yi de polisin yanında tehdit eden S.Ç, takviye ekibin gelmesinin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

S.Ç. hakkında "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

