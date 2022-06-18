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Tekirdağ'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

18.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ev ve iş yerinden televizyon ile bilgisayar çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evden ve iş yerinden televizyon, bilgisayar ve tablet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu ekipler, zanlının A.Y. (31) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanırken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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