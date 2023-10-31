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Tekirdağ'da evinin önünde otururken tüfekle açılan ateş sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

31.10.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde otururken isabet eden saçmayla yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Tekirdağ'da evinin önünde otururken tüfekle açılan ateş sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

Hamileyken öldürülen ve kaldırıldığı hastanede operasyonla bebeği kurtarılan Sedanur Güven'in (22) cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden alınarak Fatih Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namaz sonrası Güven'in cenazesi, Türbedere Mezarlığı'na defnedildi.

BEBEĞİ OPERASYONLA KURTARILMIŞTI

Dün, Bağlık Mahallesi'nde Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında sokakta kavga çıkmış, kavga sırasında Ş.D'nin pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile Güven yaralanmıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güven, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı.

Firari zanlı Ş.D. Saray ilçesinde arkadaşı M.C'nin evinde yakalanmış, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ'da evinin önünde otururken tüfekle açılan ateş sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

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