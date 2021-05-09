YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da "fedakar anneler" unutulmadı

Tekirdağ'da "fedakar anneler" unutulmadı

09.05.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "fedakar anneler" unutulmadı

1/

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ev ev dolaşarak, engelli anneler ve engelli çocuğu bulunan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Belediye ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla, hayatlarını çocuklarına adayan engelli anneler ve yatağa bağımlı yaşayan çocukları için mücadele eden annelere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Aldıkları çiçek ve hediyelerle mutlu olan fedakar anneler, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Fiziksel engelli çocuğu olan Sevgi Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatağa bağımlı olarak yaşayan oğluna yıllardır gözü gibi baktığını söyledi.

Karataş, her zaman haline şükrettiğini ifade ederek, "Ben evladıma bebek gibi bakıyorum. bizim mücadelemiz her zaman devam ediyor. Böyle bir günde hatırlandığımız için çok mutlu oldum. Yalnız olmadığımızı anladım. Belediyemizin bizi fark etmesi ve bu günümüzün kutlanması çok sevindirici." dedi.

Bedensel engelli bir çocuk annesi Gözde Karadaş da anne olmanın çok farklı bir duygu olduğunu vurguladı.

Karadaş, çocuğu ile hayata daha sıkı bağlandığını dile getirerek, Anneler Gününde kendilerini unutmayan belediye yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma özel jetine kavuştu!Şeyma özel jetine kavuştu!
Tekirdağ'da kanola tarlaları kente "sarı bahar"ı yaşatıyorTekirdağ'da kanola tarlaları kente "sarı bahar"ı yaşatıyor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:09
Sabah
05:52
Öğle
13:11
İkindi
17:05
Akşam
20:21
Yatsı
21:57

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Cenk Eczanesi
Suleymanpasa
Çınarlı Eczanesi
Suleymanpasa
Turgutlugil Eczanesi
Suleymanpasa
Ülker Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Kapakli
Marmaracık Eczanesi
Ergene
Velimeşe Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.