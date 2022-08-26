Tekirdağ'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde cinayet suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında şüphe üzerine R.A'yı durdurdu.

Kontrollerde bu kişinin cinayet suçundan kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen R.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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