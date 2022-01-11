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Tekirdağ'da fırtınada devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi

11.01.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da fırtınada devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, 3 otomobilde hasara neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Rüzgar nedeniyle Ertuğrul Mahallesi'nde devrilen bir ağaç, park halindeki 3 otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.

Ağacın devrilmesi sonucu otomobili zarar gören Hakan Arıcılar, olayı öğrenince çok şaşırdığını dile getirdi.

Rüzgar nedeniyle ağacın devrildiğini belirten Arıcılar, "Benim aracım dışında 2 araç daha zarar gördü. Çok üzgünüm." dedi.

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