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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

13.08.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler yabancı uyruklu 11 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreste bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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