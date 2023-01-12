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Tekirdağ'da geçen yıl 299 tesise 37 milyon 192 bin lira "çevre" cezası

12.01.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 299 tesise 37 milyon 192 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da geçen yıl 299 tesise 37 milyon 192 bin lira "çevre" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak geçen yıl mesai içi ve dışı saatlerde ani, şikayete esas ya da planlı olmak üzere 3 bin 15 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 299 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tesislere su kirliliği, hava kirlilik, atık, ÇED, egzoz, toprak kirliliği, sıfır atık, büyük endüstriyel kaza risklerinin azaltılması konularında toplam 36 milyon 272 bin lira idari para cezası uygulandı. 67 tesis için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir. Ayrıca bakanlığımızca ilimizde bulunan 6'sı su kirliliği ve birisi de atık konusunda olmak üzere toplam 7 işletme hakkında 920 bin lira idari para cezası uygulanmış, bir tesis için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir. Müdürlüğümüzce 2023 yılında da ani ve planlı denetimlere titizlikle devam edilecek olup, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
Ceza Tekirdağ çevre kanunu

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