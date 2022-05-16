Tekirdağ'da gelincik tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tarlaları kırmızıya bürüyen gelincik çiçekleri, güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını kendilerine çekiyor.

Süleymanpaşa ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğanın uyanışını simgeleyen gelinciklerin, fotoğraf tutkunlarını cezbettiğini vurgulayan Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, AA muhabirine Tekirdağ'ın her zaman doğal güzellikleriyle bir çekim alanı oluşturduğunu söyledi.

Çelik, doğanın sunduğu güzellikleri çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiklerini belirterek, "Fırsat buldukça kendimizi doğaya atıyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Doğa o kadar güzel ki kendimizden ayrı bir şey katmaya gerek kalmıyor, güzel kareler yakalıyoruz. Bu güzellikler fotoğraf tutkunlarının değerlendirmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'da baharın gelişiyle tarlalarda renk cümbüşü yaşandığını dile getirdi.

Hacıoğlu, kentin her mevsim ayrı güzelliklere büründüğünü ifade ederek, "Kanolaların sarı tonlarından sonra şimdi de gelincikler kentteki tarlaları kırmızıya boyadı. Gelincikler vatandaşların ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Fotosafari tutkunları da bu yüzden sık sık Tekirdağ'a gezmeye geliyor. Doğanın sunduğu bu görsel şöleni herkesin gelip görmesini isteriz." dedi.

