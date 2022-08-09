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Tekirdağ'da gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

09.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi, 4'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz'da Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakaladı." bilgisini paylaşmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Marşal Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edildiği, bunun üzerine, 4 Temmuz'da Brezilya'dan yola çıkan geminin hareketlerinin radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlarla takibe alındığı belirtilmişti.

Geminin Tekirdağ Martaş Limanı'na varmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendiği, operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bulut altı vtol insansız hava aracı, bir dron, bir dalış timi, iki dedektör köpek; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir uçak, bir helikopter, üç bot, bir dalış timi, bir mobil radarı ve bir su altı arama cihazının katıldığı aktarılmıştı.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kısmında yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kilogram kokain ele geçirildiği bildirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Filipin ve Kore uyruklu 21 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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