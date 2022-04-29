Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinden takı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir gümüşçüden yaklaşık 150 bin liralık takı çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra takıları çalanların N.İ. (17) ve Y.P. (17) olduğunu belirledi.

Şüpheliler gözaltına alındı, takılar sahiplerine teslim edildi.

Olay, şüphelilerin hırsızlık esnasında kırmaya çalıştığı güvenlik kamerasına yansıdı.



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