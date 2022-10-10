YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

10.10.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavacık köyü yakınlarında sürücüleri henüz tespit edilemeyen 59 TU 107 plakalı otomobil ile 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da Uçurtma Şenliği düzenlendiTekirdağ'da Uçurtma Şenliği düzenlendi
İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldüİzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper LigiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
kaza

Tekirdağ Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
13:02
İkindi
16:11
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.