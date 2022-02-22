Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücülerinden biri yaralandı.

Ekrem Güvelce'nin kullandığı 59 ABF 055 plakalı otomobil, Hayrabolu yolunda Hakan Gülşen idaresindeki 39 AB 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobili yoldan çıkan 89 yaşındaki Güvelce yaralandı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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