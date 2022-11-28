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Tekirdağ’da işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı

28.11.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçi servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Tekirdağ’da işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, Yulaflı Mahallesi mevkii Çorlu - Çerkezköy yolu yan yol üzerinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Osman N. idaresindeki işçi servis minibüsü, yolda yürüyen Cemil S. (39) isimli yayaya çarptı.

Yoğun bakıma alındı
Kaza sonrası ağır yaralanan Cemil S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Cemil S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

“Sırtı dönük ve sanki dalgındı”
Kazayla ilgili konuşan minibüs şoförü Osman N., “50 kilometre hızla normal şeridimde seyrederken, yol ortasında yürüyen sırtı dönük bir kişi vardı. Çarpmamak için kaçmaya çalıştım olmadı. Sanki biraz dalgın bir hali vardı” diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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