Tekirdağ'da kadın ve engelli 300'e yakın kursiyerin el emeği çalışmalar sergilendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde açılan Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi Emek Sepeti Üretim Atölyesi'ne katılan kadın ve engelli kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar, sergide beğeniye sunuldu.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Kapaklı Belediyesinin ortak projesi kapsamında geçen yıl açılan atölyeye kadın ve engelli yaklaşık 300 kursiyer katıldı.

Kursta bir yıl boyunca seramik, kaligrafi, filografi, resim, punch nakış, makrome, amigurumi, kara kalem, yağlı boya ve fotoğrafçılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar, Kapaklı Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Balo Salonu'nda açılan sergide beğeniye sunuldu.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Yöresel Ürünler Merkezi Emek Sepeti Üretim Atölyesi'ni Trakya Kalkınma Ajansının yüzde 70 hibesiyle açtıklarını söyledi.

Atölyenin büyük ilgiyle karşılaştığını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız, çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımızdan oluşan 300'e yakın kursiyerimizin el emeği göz nuru ürünler ürettiği bir yer haline geldi. İlerleyen süreçte kurs yelpazemizi genişleterek yöresel yiyeceklerin de üretimini sağlamayı planladığımız atölyemizde, ürünlerin daha büyük kitlelere pazarlanmasını ve kursiyerlerimizin ev ekonomisine katkı sağlamasını arzuluyoruz."

Kursiyerlerden Cengizcan Çil, kursta el emeğiyle güzel ürünler ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Gülçin Çil de kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurs öğreticilerinden Elif Elmas, atölye çalışmaları sayesinde kadın ve engellilerin kişisel gelişim ve sosyalleşmelerine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Filografi kursunda görevli Semiha Avcu, kursiyerlere çivi sanatını öğretmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaymakam Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere katılım sertifikası verdi.

Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz da katıldı.

Sergi, 21 Ocak'a kadar gezilebilir.

