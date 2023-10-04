YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da kadınlar, meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çekti

Tekirdağ'da kadınlar, meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çekti

04.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kadınlar, "meme kanseri"ne dikkati çekmek amacıyla bebeğini emziren mutlu anne yağlı boya resmi çizdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Sağlıklı Aile, Güvenli Toplum" konferansı düzenlendi.

Konferansa katılan kadınlar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Becerir tarafından çizimine başlanan, bebeğini emziren mutlu bir annenin anlatıldığı resmi ellerine aldıkları fırçalarla tamamladı.

Becerir, programda yaptığı konuşmada, kadınlar olarak meme kanserine dikkati çekmek için kucağında bebeği olan anne tablosu yapmak istediklerini söyledi.

Resim, spor ve müzik gibi etkinliklerin kanser hastalarına tedavi sürecinde moral olduğunu belirten Becerir, "Bütün kadınlar olarak bu resmi ortaya çıkarmak istedik. Birlikte olmak, birlikte bir şeyler yapmak bizlere güç veriyor. Birlikte gülümsemek, birlikte bir şeyleri başarmak çok güzel. Resim çizmek, el sanatları ile uğraşmak kanserde bizim için bir çıkış kapısı. Ben bunu her zaman tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, meme kanserinde erken tanının önemli olduğunu dile getirdi.

Emziren annelerin meme kanserine yakalanma riskinin az olduğunu ifade eden Zengin, "Meme kanserinden korunmak mümkün. Bunlardan birisi taramalar. Taramaların mutlaka yapılması gerekiyor. Evde dahi meme kontrolleri yapılıp farklı bir kitle tespiti durumundan sağlık kuruluşuna başvurulabilir." dedi.

Konferansın ardından kadınların soruları yanıtlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldıHatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskınıİzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını
İstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtıİstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtı
Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Resim Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
07:02
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Ereğli eczanesi
Marmaraereglisi
Yilmaz eczanesi
Cerkezkoy
Esmanur eczanesi
Ergene
Mavi eczanesi
Suleymanpasa
Zade eczanesi
Cerkezkoy
Gülçin eczanesi
Corlu
Doğuş eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.