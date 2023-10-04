Tekirdağ'da kadınlar, meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çekti

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Sağlıklı Aile, Güvenli Toplum" konferansı düzenlendi.

Konferansa katılan kadınlar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Becerir tarafından çizimine başlanan, bebeğini emziren mutlu bir annenin anlatıldığı resmi ellerine aldıkları fırçalarla tamamladı.

Becerir, programda yaptığı konuşmada, kadınlar olarak meme kanserine dikkati çekmek için kucağında bebeği olan anne tablosu yapmak istediklerini söyledi.

Resim, spor ve müzik gibi etkinliklerin kanser hastalarına tedavi sürecinde moral olduğunu belirten Becerir, "Bütün kadınlar olarak bu resmi ortaya çıkarmak istedik. Birlikte olmak, birlikte bir şeyler yapmak bizlere güç veriyor. Birlikte gülümsemek, birlikte bir şeyleri başarmak çok güzel. Resim çizmek, el sanatları ile uğraşmak kanserde bizim için bir çıkış kapısı. Ben bunu her zaman tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, meme kanserinde erken tanının önemli olduğunu dile getirdi.

Emziren annelerin meme kanserine yakalanma riskinin az olduğunu ifade eden Zengin, "Meme kanserinden korunmak mümkün. Bunlardan birisi taramalar. Taramaların mutlaka yapılması gerekiyor. Evde dahi meme kontrolleri yapılıp farklı bir kitle tespiti durumundan sağlık kuruluşuna başvurulabilir." dedi.

Konferansın ardından kadınların soruları yanıtlandı.

