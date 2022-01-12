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Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

12.01.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD ekipleri mahsur kalan araçların sürücülerine yardım etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da dün geceden bu yana süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ-Hayrabolu yolu Yağcı Mahallesi kesiminde kar ve fırtına nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

AFAD ekipleri yolda kalan araçların sürücülerine yardım etti. Karayolları ekipleri de yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Yüksek kesimlerde buzla kaplanan yolda kamyon ve tır sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

- Saray ve Malkara

Saray ilçesinde de gece yağan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

İlçe merkezi ve köylerde kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri kar küreme, belediye ise cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

Malkara ilçesinde kar ve fırtına dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Yolda mahsur kalanların yardımına diğer sürücüler ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçları yetişti.

İlçe merkezinde ise esnaf küreklerle iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

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