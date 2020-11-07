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Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.11.2020 12:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, alışveriş yaparken yakalandı.

Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir işletmede alışveriş yapan R.Ö'nün Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

R.Ö, ambulansla götürüldüğü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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