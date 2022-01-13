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Tekirdağ'da karda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar unutulmadı

13.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da karda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar unutulmadı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklar ile boş arazilere mama ve yiyecek bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Ekiplerce kentin farklı noktaları ile boş arazilere sokak hayvanları için kuru mama konuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulunduklarını belirtti.

"Can dostlar"ı kışın da unutmadıklarını aktaran Albayrak, "Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Besleme çalışmalarımıza destek veren duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığından yapılan açıklamada da kurumun, kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara destek olmasının yanı sıra sokak hayvanları için de belirli noktalara su ve yiyecek bıraktığı bildirildi.

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