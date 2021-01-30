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Tekirdağ'da koruma altına alınan mağaralar turizme kazandırılacak

30.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Tekirdağ, deniz turizminin yanı sıra doğa, ekstrem ve spor turizminde de adından söz ettiriyor. Kent, tabiat varlığı olan mağaralarıyla doğa tutkunlarının tercihleri arasında yer alacaktır"

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki "Ceneviz 1", "Ceneviz 2", "Ceneviz 3" ve "Saklısu" mağaralarını "tabiat varlığı" olarak tescillemesinin, bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Bahçeköy Mahallesi'nde bulunan mağaralar, çevresinde düzenleme yapılarak turizme kazandırılacak.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinden insanların dört mevsim kenti ziyaret ettiğini anlatan Hacıoğlu, "Özellikle salgın döneminde de ilimiz doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Saray ilçesi doğal güzellikleri ve İstanbul'a yakınlığıyla gözde ilçelerimizden biri. Buradaki mağaralar tabiat varlığı olarak tescillendi. Mağaralar, yapılacak gerekli düzenlemelerin ardından daha güvenli şekilde gezilebilecek." dedi.

Hacıoğlu, kente ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, "Tekirdağ, deniz turizminin yanı sıra doğa, ekstrem ve spor turizminde de adından söz ettiriyor. Buraya gelenler kamp ve yürüyüş yapma, yöresel ürünlere kolay ulaşma şansı buluyor. Tabiat varlığı olan mağaralarıyla da doğa tutkunlarının tercihleri arasında yer alacaktır." diye konuştu.

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