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Tekirdağ'da "Kutsal Kudüs ile Yareli Filistin'e Uzanan Kırk Çizgi" sergisi açıldı

12.01.2024 09:13 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde, (NKÜ) çizgizar Hasan Aycın'ın kaleminden "Kutsal Kudüs ile Yareli Filistin'e Uzanan Kırk Çizgi" sergisi açıldı.

Rektörlük Sanat Galerisinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılışı yapılan sergide, Aycın'ın eserleri sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'de uluslararası hukuku ve insan haklarını açıkça ihlal ettiğini aktaran Şahin, "Üniversitemiz bu kanlı sürecin sona ermesi ve bölgenin huzura kavuşması için çaba içerisindedir." dedi.

Gazze'deki insanlık dışı saldırılara tepki olarak üniversitede eğlence içerikli tüm etkinliklerin iptal edildiğini belirten Şahin, İsrail menşeli ürünlerin satışını da durdurduklarını ifade etti.

Şahin, gerçekleşen saldırıların biran önce son bulmasını temenni etti.

NKÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sadık Battal da serginin kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

Hasan Aycın'ın dünya çapında bir çizgizar olduğunu aktaran Battal, "Kudüs'ün değerini bilmeyenlerin değerinin olmayacağını biliyoruz. Dünya Kudüs nefes almadıkça nefes alamayacak. Filistin özgür olmadıkça dünya özgür olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, çizgi dünyasının usta isimlerinden Aycın'ın Kudüs ve Filistin temalı 40 eserinin yer aldığı sergi, 11 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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