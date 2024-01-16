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Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

16.01.2024 11:04 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte dün etkili olan kuvvetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, kırmızı yosunun zaman zaman kıyılarda görüldüğünü söyledi.

Kırmızı yosunun herhangi bir çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirten Tecer, "Lodosla denizin dibindeki yosunlar kıyıya vurunca, yosun birikintisi oluşuyor. Görüntü herhangi bir çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Endişelenecek bir durum söz konusu değil. Zamanla yosunlar tekrar denizde kayboluyor." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini dile getirdi.

Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bunlar herhangi bir kirlilikten dolayı olmadı. Bir süre sonra bunlar ya kendiliğinden gider ya da belediye ekiplerince temizlenir." diye konuştu.

Sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yosunlar, Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

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