Tekirdağ'da lüfer tezgahlarda yerine almaya başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nden tutulan lüfer balığı Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında daha çok yer almaya başladı.

Balıkçıkların ağlarına takılmaya başlayan lüfer, palamudun ardından tezgahlarda yerini aldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, palamuttan sonra lüferin de kendini göstermeye başladığını söyledi.

Pehlivanoğlu, lüferin ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Palamut bu sene çoktu maşallah. Balıkçılar da vatandaşlar da palamuda doydu. Şimdi de lüfer tutulmaya başlandı. Tezgahlarımızda balık çeşitlerimiz bol. Az olan balıkların fiyatları şimdi biraz yüksek olabilir ama balık artıkça fiyatlar düşecektir. Havaların da soğumasıyla çeşit ve bolluk daha da artacaktır diye ümit ediyoruz. inşallah bu sene balıkçılık böyle devam eder." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol da ağlara takılan lüferin balıkçıları sevindirdiğini dile getirdi.

Erol, yeni çıkmaya başladığı için iriliğine göre lüfer tane fiyatının 100 liradan başladığını belirterek, "Bu sene balıkçılar hep palamut tuttu. Hala palamut devam ediyor. Artık lüfer yüzünü göstermeye başladı. Lüfer çıkmaya başlaması demek palamudun gidişinin yaklaştığını gösteriyor. " dedi.

Balıkçı Taner Aydın ise bu sene denizin bereketli olduğunu kaydetti.

Balıkçıların kıyıya boş dönmediğini ifade eden Aydın "Yeni yeni lüferde çıkmaya başlamasıyla tezgahlar şenlendi. Vatandaş palamuttan sonra lüferi de tercih etmeye başladı. İnsanlar artık palamuda fazla fazla doydu." diye konuştu.

