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Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

18.02.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere "nitelikli yağma" operasyonu düzenledi.

Operasyonda ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği, iki tabanca şarjörü ve 40 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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