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Tekirdağ'da öğrenci ve öğretmenler depremzedeler için kıyafet dikiyor

10.03.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kıyafet üretiyor.

Tekirdağ'da öğrenci ve öğretmenler depremzedeler için kıyafet dikiyor

Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerinin, deprem bölgesindeki afetzedeler için atölyede hazırladığı pijama takımı ve eşofmanlar, AFAD koordinasyonunda yerine ulaştırılıyor.

Okul Müdürü Fuat Yıldız, AA muhabirine, depremzedeler için ülke olarak herkesin seferber olduğunu söyledi.

Battaniye üretiminin ardından depremzedeler için kıyafet üretimine başladıklarını belirten Yıldız, "Öğrencilerimiz, öğretmenleri ile depremzedeler için pijama ve kıyafet dikiyorlar. Öğrencilerimiz günde 50 takım pijama takımı dikiyor. İhtiyaç olduğu sürece okul olarak üretime devam edeceğiz. Battaniye üretimi yapmıştık, o şimdilik bitti. Temizlik malzemesi üretimimiz de devam ediyor. Kıyafet üremiyle de afetzede vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Canan Civan da depremzedelere desteklerin sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Hiç yorulmadan üretime devam ettiklerini belirten Civan, "Depremzedeler için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara pijama takımı ve iç çamaşırı dikiyoruz. Onlar için çalışmak, yardımcı olmak bizi mutlu ediyor. Bir gün biz de aynı durumda olabiliriz, o zaman da onlar bize yardımcı olacaktır." diye konuştu.

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Tekirdağ öğrenci pijama takımı

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