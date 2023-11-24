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Tekirdağ’da Öğretmenler Günü kutlamaları

24.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ’da Öğretmenler Günü kutlamaları

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da Öğretmenler Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tarihi Tekirdağ Valiliği Meydanı’nda günün anısına çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla anıta çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasından sonra törene katılan protokol üyelerince öğretmenlere karanfil hediye edilerek öğretmenlerin günü kutlandı.
Karanfil hediye edilmesinin ardından buradaki tören sona ererken, 24 Kasım Öğretmenler Günü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürlerinin yanı sıra öğretmenler katıldı.

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Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Kasım Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:17

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Cuma

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