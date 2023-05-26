YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti

Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti

26.05.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

N.A. idaresindeki 34 GN 1731 plakalı otomobil, TEM otoyolu gişeler mevkisinde, T.E'nin kullandığı 34 GEV 397 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ortadan ikiye bölünen otomobilde bulunan Kardelen Coşkuntuna (22) ile nişanlısı Burhan Çetin (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 2 sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan düğün alışverişinden dönen çiftin, yarın Kırklareli'nde nikah töreni için gün aldıkları öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorgun düşen çakal bulunduYorgun düşen çakal bulundu
Masal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam ettiMasal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam etti
Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdiAğrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ Saray

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:37
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:37
Yatsı
22:21

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Akman eczanesi
Cerkezkoy
Ereğli eczanesi
Marmaraereglisi
Hakan eczanesi
Suleymanpasa
Yeltekin eczanesi
Hayrabolu
Saray eczanesi
Saray
İpek eczanesi
Corlu
Sağlik eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.