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Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08.01.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

A.K'nin (39) kullandığı 59 KC 158 plakalı otomobil, Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ve yanındaki Hacer Demirci (35) otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Demirci müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı A.K'nin tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ

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