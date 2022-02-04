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Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari araç yandı

04.02.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari araç yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkisinde sürücü H.Ö'nün park edip indiği 59 ES 669 plakalı hafif ticari araç alev aldı.

Sürücü, olay yerinden hızla uzaklaşırken alevler aracın her yerini sardı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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