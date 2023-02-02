Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir seyyar satıcıya sahte para verilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, piyasaya sahte para sürmek istedikleri öne sürülen şüpheliler Ö.S, F.S, S.C. ve U.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında 100 liralık 47 sahte banknot ile 50 liralık 2 sahte banknot, silah ve 23 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.