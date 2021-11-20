YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı

Tekirdağ'da polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı

20.11.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 4 kişi, polisin 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede bir hafta içinde gerçekleşen 11 ayrı hırsızlık olayının ardından özel bir ekip kurarak harekete geçti.

Kurulan ekip, ilk olarak olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini topladı.

Toplanan 150 ayrı güvenlik kamerasından 500 saatlik görüntüyü izleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler D.G. S.E. S.Ö. ve S.İ, eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlıkların bir çoğu güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadıTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadı
PARTNERKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soruKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soru
Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandıTekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Kasım Cumartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:56
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:19

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cumartesi

Emre Eczanesi
Suleymanpasa
Gözde Eczanesi
Suleymanpasa
Melike Eczanesi
Suleymanpasa
Yasemin Eczanesi
Suleymanpasa
Balcı Eczanesi
Kapakli
Ufuk Eczanesi
Kapakli
Nurgül Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.