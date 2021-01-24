Tekirdağ'da polis operasyonunda kalorifer peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kalorifer peteğinin içine gizlenmiş kullanıma hazır 195 gram plaka esrar ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 1200 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

