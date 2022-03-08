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Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

08.03.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir alışveriş merkezinde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve kadına şiddet konularında bilgilendirilen kadınlara, karanfil armağan ederek broşür verdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli personel de Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kadınlar, polis ve jandarma ekiplerinden bu özel günde karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri de stantları ziyaret ederek bilgi alıp, görevli kadın personelin kadınlar gününü kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:26
İkindi
16:39
Akşam
19:15
Yatsı
20:34
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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