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Tekirdağ'da polisten kadın sürücü ve yolculara karanfilli kutlama

08.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da polisten kadın sürücü ve yolculara karanfilli kutlama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla polis ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil dağıtıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde araçları durduran polisler, kadın sürücü ve yolculara çiçek vererek günlerini kutladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve kadına şiddet konularında kadınları bilgilendirdi.

Kadınlar, polis ekiplerinden bu özel günde karanfil aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:26
İkindi
16:39
Akşam
19:15
Yatsı
20:34
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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