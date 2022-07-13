YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

13.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan D. (20) yönetimindeki 59 AAJ 254 plakalı motosiklet, Hatip Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Rıdvan D. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldiTekirdağ'da şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldi
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorÇeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu öldü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:43
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:49
Yatsı
22:35
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.