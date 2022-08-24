YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da refüje ve karşı şeritteki kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da refüje ve karşı şeritteki kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

24.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da refüje ve karşı şeritteki kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.Y'nin kullandığı 11 AG 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı'nda refüje çarptı ardından karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı'nın ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü törenle kutlandıAtatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı'nın ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü törenle kutlandı
Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:
GÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Süleymanpaşa yaralı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:21
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:04
Yatsı
21:30
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.