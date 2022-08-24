Tekirdağ'da refüje ve karşı şeritteki kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.Y'nin kullandığı 11 AG 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı'nda refüje çarptı ardından karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.



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