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Tekirdağ’da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

31.08.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ’da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şarköy ilçesinde aniden başlayan kuvvetli sağanak, zaman zaman dolu şeklinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle Atatürk Caddesi ve bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunarak farklı yolları kullanmaları konusunda bildirimde bulundu. Belediye ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ’da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Şarköy sağanak

Tekirdağ Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

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Öğle
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İkindi
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