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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

21.12.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir evde ikamet eden E.D. rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan E.D, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren E.D'nin sahte içkiden zehirlendiği öne sürüldü.​​​​​​​​​​​​​​

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Tekirdağ sahte içki

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