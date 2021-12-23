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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

23.12.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Buzağacı Mahallesi'nde yaşayan H.Y, internetten sipariş verdiği içkiden içtikten sonra fenalaşınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan H.Y, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren H.Y'nin sahte içkiden zehirlendiği öne sürüldü.​​​​​​​​​​​​​​

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