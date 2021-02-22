YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da şap aşılama çalışmaları

Tekirdağ’da şap aşılama çalışmaları

22.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şap hastalığında aşılı ari statüsünde bulunan Tekirdağ’da aşılama çalışmaları devam ediyor.Tekirdağ İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin hayvan sağlığı için düzenli olarak yaptığı aşılama çalışmaları yoğun kış şartlarında ve pandemi süresince veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenlerince büyük bir özveri ve fedakârlıkla sürdürülüyor.

Şap hastalığında aşılı ari statüsünde bulunan Tekirdağ’da aşılama çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin hayvan sağlığı için düzenli olarak yaptığı aşılama çalışmaları yoğun kış şartlarında ve pandemi süresince veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenlerince büyük bir özveri ve fedakârlıkla sürdürülüyor. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlarken, aşılamanın 30 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
Marmara Ereğlisi ilçesinde aşılama çalışmalarına katılan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde, 27 Mayıs 2010 tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından Trakya şap hastalığından aşılı ari statüsüne yükseltilmiş ve korunmuş bölge olarak ilan edilmiştir. Bugün aşılama çalışmalarımızı yerinde inceledik. Aşılama çalışmaları ile birlikte 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarımızın şap aşılama işlemleri yapılacak. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Yetiştiricilerimize ve tüm mesai arkadaşlarıma, gösterdikleri çaba ve özveri için teşekkür ederim. Tarım ve hayvancılık alanında Bakanlık ve taşra teşkilatları olarak yetiştiricilerimizin her zaman yanınızdayız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:28
İkindi
16:28
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Aysu Eczanesi
Suleymanpasa
Derman Eczanesi
Suleymanpasa
Güneş Eczanesi
Suleymanpasa
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Karadeniz Eczanesi
Kapakli
Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Haseki Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bağ evinde iple asılı bulundu

Bağ evinde iple asılı bulundu

TOBB’un “Küçük Parmaklar” projesine ÇTSO’dan önemli destek

TOBB’un “Küçük Parmaklar” projesine ÇTSO’dan önemli destek

Din görevlileri ile bilgilendirme kahvaltıları sürüyor

Din görevlileri ile bilgilendirme kahvaltıları sürüyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'ya açılmak için deniz salyasının bitmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'ya açılmak için deniz salyasının bitmesini bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.